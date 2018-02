Töff-Fans nennen Pro Natura «Hasenschänder»

Auf Facebook hagelt es derzeit wüste Beleidigungen gegen den Verein Pro Natura Thurgau. Nur wenige Kommentare sind zitierbar, die Rede ist unter anderem von «Glühwürmchen-Wixer», «Sesselfurzern» und «Hasenschändern».

Mehrere User beschuldigen den Verein, den im August stattfindenden Motocross Grandprix (MXGP) in Gachnang schon im Vorfeld zu sabotieren. Tatsächlich hat Pro Natura rechtliche Schritte gegen die Veranstalter unternommen und einen Anwalt eingeschaltet. «Für diesen Anlass werden 600 LKW-Ladungen Erde umgeschichtet und schwerste Baumaschinen eingesetzt», so Toni Kappeler von Pro Natura Thurgau. «Dabei haben die Veranstalter gar keine Baubewilligung, obwohl es sich um Nichtbaugebiet handelt.» Stattdessen sei getrickst worden, um die Baubewilligung zu umgehen: «Man hat lediglich eine polizeiliche Veranstaltungsbewilligung ersucht», so der grüne Kantonsrat. Die Beschimpfungen nimmt er schulterzuckend zur Kenntnis: «Damit können wir leben.»

Ticketverkauf läuft bereits

Schon die ersten beiden Anlässe 2017 und 2016 wurden auf diesem Weg vom Kanton bewilligt. «Und dies obwohl das Amt für Raumentwicklung jeweils Bedenken angemeldet hat.» Beim Gelände handle es sich nämlich grossteils um als schützenswert eingetragene Landwirtschaftsflächen, die mit jedem Event weiter degeneriert würden. Kappeler bemängelt noch einen weiteren Punkt: «Es werden bereits jetzt Tickets verkauft, obwohl noch nicht einmal die Veranstaltungsbewilligung erteilt wurde.»

Willy Läderach, Veranstalter des MXGP Suisse schiesst zurück: «Wir haben sicher nicht getrickst. Schon seit fünfzig Jahren werden temporäre Veranstaltungen im Thurgau auf diesem Weg bewilligt.» Gehe es nach Pro Natura, müsse plötzlich jeder, der ausserhalb der Bauzone ein Event veranstalte, ein Baugesuch einreichen. Läderach: «Das wäre blanker Unsinn und ein Fundamentalangriff auf alle Sportveranstaltungen im Kanton.» Zudem sei der MXGP sei Aushängeschild der Region und weltweit bekannt: «Wir haben jedes Jahr 30'000 Zuschauer an den Linien und über 450'000 Fernsehzuschauer auf SRF», so Läderach. Bisher hat er nach eigenen Angaben schon fast 3000 Tickets verkauft.

Kommt der Fall vor Gericht?

Inzwischen haben die Behörden ein klärendes Gespräch zwischen Pro Natura und dem MXGP anberaumt. Danach wird entschieden, wie es weitergeht. Kappeler gibt sich kämpferisch: «Wenn der Kanton bei der alten Praxis bleibt, müssen wir den Fall vor Gericht bringen.» Läderach lässt sich davon nicht beeindrucken: «Wir haben den Support von unseren Fans.» Erst kürzlich wurde eine Online-Petition für den MXGP gestartet. Gemäss Läderach gibt es schon 9000 Unterschriften.

Der Regierungsrat stellte sich übrigens bereits 2017 hinter die bisherige Praxis, als er Toni Kappelers einfache Anfrage «Motocross staatlich gefördert!» beantwortete.

