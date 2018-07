Töfffahrer (46) rutscht unter Auto und stirbt

Ein 46-jähriger Motorradfahrer war am Montagmorgen um 6 Uhr von Degersheim in Richtung Herisau unterwegs. Nach der Kantonsgrenze, im Bereich Baldenwil, geriet er in einer Rechtskurve über die Mittellinie und stürzte. Ein 33-jähriger entgegenkommender Autofahrer versuchte ihm noch auszuweichen – trotzdem kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker geriet unter das Auto und wurde eingeklemmt.

Tödliche Verletzungen

Obwohl die Rettungsflugwacht und Ambulanzbesatzung schnell vor Ort waren, konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Die ausgerückten Feuerwehren von Herisau und Degersheim wurden für die Bergungsarbeiten und die Strassensperre aufgeboten. Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt, musste die Strasse bis 11 Uhr gesperrt werden. Zur Abklärung der Unfallursache wurden der Kriminaltechnische Dienst und Spezialisten der Verkehrspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten.

(lad)