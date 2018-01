Polizei findet tote Frau in Teppich im Wald

Am vergangenen Donnerstag wurde in einem Wald bei Zezikon eine tote Frau aufgefunden. Die Leiche war in einen Teppich eingewickelt. Ein Passant habe den Teppich in der Nähe eines Waldweges im Wilderetobel gesehen und die Polizei alarmiert, heisst es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von 20 Minuten.

Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht geklärt. Ebenfalls ist unklar, wie und wo die Frau gestorben ist. Gemäss ersten Erkenntnissen ist die tote Frau vor rund einem Monat mit einem Fahrzeug in das Waldstück transportiert worden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer vor Weihnachten im Wald bei Zezikon Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit dem Leichenfund machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 zu melden.

(woz)