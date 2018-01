Traktor rutscht samt Kran und Fahrer in Kanal

Am Dienstagvormittag ist bei Forstarbeiten auf dem Binnenkanalweg in Sennwald ein Traktor in den Kanal gerutscht. Der 47-Jährige Fahrer war damit beschäftigt, mit dem am Traktor montierten Kran einen Baumstamm vom Bord hochzuziehen, als der Motor des Traktors kurz ausging: Der Mann konnte nicht mehr verhindern, dass sein Gefährt samt Kran und Ladung in den Kanal rutschte.

Der Fahrer konnte sich selbständig aus der Fahrerkabine befreien, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Er blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten des Fahrzeugs hingegen gestalteten sich schwierig: Weil dafür ein grosser Kran zum Einsatz kam, musste eine Starkstromleitung einer nahe gelegenen Bahnstrecke für rund drei Stunden unterbrochen werden.

Die zuständige Feuerwehr errichtete eine Ölsperre im Kanal und half bei den Bergungsarbeiten. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, schreibt die Kantonspolizei.

(20 Minuten)