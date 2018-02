Trennscheibe trifft Arbeiter im Gesicht

Ein 30-jähriger Monteur war am Mittwoch um 15.30 Uhr in einem Ausgehlokal mit Arbeiten an einer Bühne beschäftigt. Er schnitt mit einer Trennscheibe durch eine Metallplatte. Die Trennscheibe zerbrach im Bereich des Zentrierrings und flog weg – ein Teil traf den Mann im Gesicht, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Er wurde durch eine Drittperson betreut, die die Ambulanz alarmierte. Diese brachte den Monteur mit unbestimmten Gesichtsverletzungen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

(lad)