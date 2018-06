«Trischli-Türsteher schlug mit Stange auf Gäste ein»

«Eine Person hat im Gesicht geblutet», sagt Leser-Reporter Mario L.* zu 20 Minuten. Der 19-Jährige wollte in der Nacht auf Samstag gerade mit Kollegen über die Tiefgarage in den Trischli-Club in St. Gallen gehen, als er Zeuge einer brutalen Massenschlägerei wurde. «Anfangs haben die rund zehn Gäste gewaltlos mit den Türstehern gestritten», sagt er. Wie aus dem Nichts sei die Situation dann eskaliert: «Einer der Türsteher packte eine Eisenstange und schlug wahllos auf die Gäste ein.»

«Leute lagen verletzt am Boden»

Er habe vor niemandem halt gemacht: «Egal ob Frauen oder einfach wehrlose Personen, er schlug wie wild drauf los», so L. Auch die anderen Türsteher seien handgreiflich geworden. Der St. Galler stand komplett schockiert einige Meter daneben. Eingreifen wollte er nicht, aus Angst, selbst Opfer zu werden.

Nach dem Angriff seien die Türsteher wortlos im Club verschwunden und hätten die Tür hinter sich verschlossen. «Es scheint sie nicht interessiert zu haben, dass eine Person offensichtlich verletzt am Boden lag», erklärt der Augenzeuge. Warum es zu der Schlägerei kam, weiss er nicht. Für den 19-Jährigen ist aber klar: «Für mich gibt es keinen Grund mehr, dort feiern zu gehen.»

Türsteher schon öfter gewaltbereit aufgefallen

Obwohl das Szenario äusserst brutal war, sei so etwas laut dem Augenzeuge mit der Zeit absehbar gewesen: «Ich habe schon häufig erlebt, dass die Türsteher dort gewaltbereit sind», sagt L. Für ihn ist es ein Rätsel, warum man solche Leute überhaupt anstellt.

Das ist es auch für einen anderen 20-Minuten-Leser*, der regelmässig im Trischli verkehrt: «Mein Eindruck ist, dass die Türsteher schlecht ausgebildet sind, wenn überhaupt.» Er habe mehrmals beobachtet, dass sie eher eskalierend statt deeskalierend eingegriffen haben. In anderen Clubs würden Türsteher brenzlige Situationen im Dialog friedlich lösen, während im Trischli lieber mal die Gäste hart angefasst werden. Der Leser vermutet, dass die Türsteher im grenznahen Ausland rekrutiert werden und dem Club die tiefen Lohnkosten wichtiger seien als gut ausgebildetes Personal.

Eine Person musste ins Spital

Sowohl die Kantons- und Stadtpolizei mussten in jener Nacht zur Schlägerei ausrücken. «Es waren mehrere Personen in den Vorfall involviert», sagt Bertrand Hug, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Unklar ist, warum es zu der Prügelei kam. Vor Ort erstattete niemand direkt Anzeige, über nachträglich Anzeigen ist nichts bekannt, doch das will nichts heissen. «Anzeigen können auch nachträglich bei jedem Posten gemacht werden», sagt Hug.

Erst wenn eine Anzeige auf dem Tisch liegt, nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Laut Stadtpolizei musste eine der rund ein Dutzend involvierten Personen ins Spital eingeliefert werden. «Die Person konnte das Spital noch in der selben Nacht wieder verlassen. Sie wurde leicht verletzt», sagt Stadtpolizeisprecher Dionys Widmer.

20 Minuten kontaktierte am Sonntag auf mehreren Kanälen die Geschäftsführung sowie den Clubbesitzer zwecks Stellungsnahme. Leider antworteten die Kontaktierten nicht.

*Namen der Redaktion bekannt





