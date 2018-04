Unbekannte brechen an Karfreitag ins Kloster ein

Der Schock muss gross gewesen sein: Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte, haben sich Unbekannte am Karfreitag gewaltsam Zutritt zum Kloster Leiden Christi in Jakobsbad AI verschafft. Die im Gebäude wohnhaften Schwestern waren zu jener Zeit mitten in ihrer Karfreitags-Liturgie. «Als diese zu Ende war, hat man gemerkt, dass die Klosterpforte aufgebrochen wurde», sagt Klostervorsteherin Schwester Mirjam gegenüber dem «Blick».

Nicht das erste Mal

Zur Erleichterung der Schwestern gab es ausser der beschädigten Eingangstüre keine Sachschaden. Merkwürdig: Auch gestohlen wurde nichts. Das Motiv für den Einbruch ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden laufen, es werden Zeugen gesucht.

Das Glück war jedoch nicht immer auf der Seite der Schwestern, wie ein Vorfall des vergangenen Jahres zeigt: Auch damals brachen Unbekannte an den Kartagen in das Kloster ein. «Es wurde dann ein rechter Betrag Bargeld aus der Klosterkasse gestohlen», erinnert sich Schwester Mirjam. Das Geld sei wie jedes Monatsende unter anderem für die Auszahlung der Löhne bereit gewesen. Anderes als beim jetzigen Einbruch hatten sich die Täter damals unbemerkt eingeschlichen, ohne eine Einbruchsstelle zu hinterlassen.

(viv)