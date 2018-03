Unbekannte randalieren nachts im Wohnquartier

Als die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Samstagmorgen in der Oberuzwiler Talstrasse erwachten muss die Überraschung gross gewesen sein: In allen Wohnungen fehlte der Strom. Grund war nicht etwa ein Kurzschluss – Unbekannte schraubten zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr morgens mutwillig an der Sicherungen der Stromverteilung. Dadurch kam es zu einem Sachschaden von rund 500 Franken.

Dabei beliessen es die Täter nicht: Im gleichen Zeitraum rissen sie zwischen der Sonnenhof- und Talstrasse bei über 13 parkierten Autos die Rückspiegel oder das Nummernschild ab. Dabei kam es mindestens zu weiteren 1500 Franken Sachschaden. Für die Spurensicherung wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kapo St.Gallen beigezogen. «Bei Vandalismus wird die Forensik immer zugezogen, weil es meistens Hoffnung auf Fingerabdrücke gibt», erklärt Bruno Metzger, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Konkrete Hinweise zur Täterschaft gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

«Meistens betrunkene Jugendliche»

Die Anzahl der beschädigten Fahrzeuge könnte in den nächsten Tagen sogar noch steigen: «Im Laufe des Tages sind immer wieder neue Anzeigen bei uns eingegangen», so Metzger. Die Täterschaft habe vielleicht auch in anderen Quartieren für Sachschaden gesorgt. Man suche weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

Auch bei der Stadtpolizei St. Gallen ist das Problem mit abgeschlagenen Rückspiegeln bekannt: «Das machen meistens betrunkene Jugendliche», sagt deren Sprecher, Roman Kohler. Wenn es zu grosser Sachbeschädigung kommt, werde ebenfalls das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei beigezogen. Und: «Oftmals sind uns die Quartiere bekannt, die gerne von potenziellen Täter ausgewählt werden, sodass wir immer ein Auge auf diese werfen», so Kohler.

Oft teure Fahrzeuge beschädigt

Auch Lesern ist in gewissen Quartieren St. Gallens schon mehrmals aufgefallen, dass nachts und an Wochenenden Autospiegel beschädigt werden. «Es sind dann oft teure Wagen, manchmal mit ausländischen Nummernschildern», so ein Leser-Reporter, der im Zentrum wohnt. Er weiss von Fällen, in denen die Polizei noch am selben Abend bei den Tätern vorstellig wurde und sie anzeigte.

(viv)