Verletzte Frau war Ex-Freundin des Angreifers

Die am Freitag bei einem Beziehungsdelikt in Gossau SG verletzte 68-Jährige hat das Spital verlassen können. Ihre Verletzungen stellten sich als nicht so schwer heraus, wie ursprünglich angenommen. Der Angreifer traf mit seinem Messer keine inneren Organe.

Beziehungsdelikt in Gossau

Gegen den mutmasslichen Täter wurde Haftantrag gestellt, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag weiter mitteilte. Der am Freitagnachmittag nach einer Flucht mit dem Auto festgenommene 64-Jährige bleibt in Haft, bis über den Haftantrag entschieden ist. Vorgeworfen wird ihm versuchte vorsätzliche Tötung.

Der Mann wurde unterdessen von der Staatsanwaltschaft befragt. Ein eindeutiges Motiv ergab sich dabei nicht. Die Ermittlungen ergaben, dass Opfer und mutmasslicher Täter Lebensgefährten waren. Sie hatten gemeinsame Wohnung im Kanton St. Gallen. Vor einigen Wochen trennten sie sich.

Die Frau war für einen Arbeitseinsatz in dem Haus in Gossau, in dem sie der Tatverdächtige überfiel.



Die Kantonspolizei St. Gallen informiert zum Vorfall in Gossau.

(fur/sda)