Während der Autofahrt Russisch Roulette gespielt

Am frühen Morgen des 21. Januars 2017 waren der Beschuldigte D.S.* (heute 36), seine Service-Angestellte I.A.* und der Gast D.T.* sowie weitere Personen im Lokal von S. Es herrschte gute Stimmung, der Alkohol floss. T. und A. redeten miteinander, scherzten und es wurde harmlos geflirtet. Sehr zum Missfallen des Beschuldigten. Seine Stimmung verdüsterte sich laut Anklage zusehends und er setzte sich grollend alleine an einen anderen Tisch. Ihn zu besänftigen gelang nicht.

T. und A. machten sich schliesslich auf den Heimweg. T. bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Dabei sagte sie ihm, sie werde ihre Sachen packen und nicht mehr für S. arbeiten. Sie rief diesen auch an, um ihm dies mitzuteilen.

In Autodach geschossen

Der Wirt nahm daraufhin seinen Revolver und liess sich zur Wohnung chauffieren, die er für A. und eine weitere Service-Angestellte angemietet hatte. Dort stieg er mit der Waffe in der Hand aus. Es kam zu einem Handgemenge mit den beiden. In der Folge zwang S. die zwei in T.s Auto. T. sass auf dem Fahrersitz, A. auf dem Beifahrersitz und S. hinten. «Er werde ihnen jetzt zeigen wer und was er sei. Er werde sie beide umbringen», sagte er laut Anklage. Kurz nachdem sie losgefahren waren, schlug er mit dem Griff seiner Waffe gegen A.s Gesicht.

In der Folge setzte er den Lauf des Revolvers mit der Mündung direkt auf den Nacken des Fahrers. «Dabei war mindestens eine Kammer der fünfkammerigen Revolvertrommel mit scharfer Munition bestückt», heisst es in der Anklageschrift. Er drückte ab, doch der Schuss löste sich nicht. Die Anklage wertet die Aktion als Rache, weil der Beschuldigte T. quasi als seinen Nebenbuhler dafür verantwortlich machte, dass A. nicht mehr für ihn arbeiten und ihn «verlassen» wollte. Nach einer zweiten erfolglosen Schussabgabe drückte S. den Abzug seines Revolvers ein drittes Mal. Der Schuss durchschlug das Autodach.

Auf nacktes Opfer gezielt

Gegen 5 Uhr morgens wurden der Beschuldigte S. und A. zurück zur Wohnung der Service-Angestellten gefahren. S. schenkte A. Whiskey ein und zwang sie mit vorgehaltener Waffe, sich nackt auszuziehen und aufs Bett zu liegen. Sie leistete dem Folge.

S. setzte sich mit dem Revolver in der Hand daneben auf einen Stuhl und nahm zwei bis drei mutmasslich leere Patronen hervor. A. konnte laut Anklage aber nicht sehen, dass es sich bloss um Patronenhülsen handelte. «Im Stile eines Russischen Roulettes zielte er in der Folge auf den Kopf und betätigte den Abzug, wartete ob ein Schuss losgeht oder nicht und betätigte dann erneut den Abzug», so die Anklage. Er habe sie damit demütigen und sie in Todesangst versetzen wollen.

Doch nicht nur deshalb muss sich S. am Donnerstag vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Er soll Mitte Januar 2017 kurz nach Ankunft und Arbeitsaufnahme der beiden Service-Angestellten in seinem Lokal den Revolver genommen und im Sinne eines Freudenschusses in die Decke geballert haben. Zudem soll er mehrfach mit dem Revolver auf Gäste gezielt und im Februar 2017 mehrere Drohungen und sogar Todesdrohungen via Viber-Chat versandt haben.

13 Jahre Haft und Landesverweisung

Die Staatsanwaltschaft beantragt unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, Gefährdung des Lebens und Nötigung eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Zudem drohen S. 60 Tagessätze à 30 Franken Geldstrafe und 500 Franken Busse sowie eine Landesverweisung von 15 Jahren.

* Namen der Redaktion bekannt

(taw)