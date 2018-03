Während Prozess wurde Beer-Pong gespielt

Eine Studentenparty mit juristischen Folgen: Während des Festes im Juli 2016 hatte ein 21-Jähriger versucht, mit einer 20-Jährigen gegen deren Willen intim zu werden, wie der «Südkurier» berichtet. Konkret hatte er sie bei der WG-Party nach einem Beer-Pong-Spiel versucht zu küssen. Zuvor hatte er die Türe seines Zimmers abgeschlossen, weil er dachte, auch sie wolle ungestört sein.

Was ist Beerpong?



Das Spiel funktioniert so: Zwei Teams mit je zwei Spielern treten gegeneinander an. Auf einem Tisch stellen dazu beide Teams je zehn Becher auf, die mit Bier gefüllt werden. Dann versuchen die Teams, Ping-Pong-Bälle in die Becher der Gegner zu werfen. Wird der Becher getroffen, müssen diese das Bier austrinken. Jenes Team, das früher alle Becher leer hat, verliert das Game. (gwa)