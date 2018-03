Wo ist der Fehler auf diesem Nummernschild?

«Das Nummernschild ist uns sofort aufgefallen», so eine Leser-Reporterin gegenüber 20 Minuten. Als sie am Samstagnachmittag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr mit ihrem Freund von Bazenheid nach Dietfurt SG unterwegs war, fuhr das Auto mit dem kuriosen Nummernschild vor ihnen her. «Es war sofort klar, dass es nicht das St. Galler Wappen ist», sagt sie weiter.

Um das Kennzeichen zu fotografieren, sei das Paar sehr nahe an das Auto herangefahren. «Wir wollten unbedingt, dass man das falsche Wappen auf dem Foto erkennt», so die Leser-Reporterin aus Wattwil. Offenbar habe dies der Lenker des Autos bemerkt. Er sei daraufhin rechts an den Strassenrand gefahren und habe einige Autos vorbeifahren lassen. Die Situation sei einfach kurios gewesen.

Scherz der Freunde

Nach Recherchen von 20 Minuten konnte der Halter des Autos ausfindig gemacht werden und Stellung nehmen: «Meine Freunde aus dem Kanton Glarus haben sich einen Scherz mit mir erlaubt», erzählt er am Montag. Er wohne im Kanton St. Gallen, habe aber sehr viele Freunde im Glarnerland. «Einer von denen hat mir einen Kleber mit dem Glarner Wappen über das St. Galler Wappen geklebt», so der Mann weiter. Das müsse am Samstag passiert sein. Bemerkt habe er es jedoch erst am Montag, als ihn 20 Minuten darauf aufmerksam machte: «Natürlich habe ich den Kleber sofort entfernt. Mir ist bewusst, dass so etwas strafrechtlich nicht erlaubt ist.»

In der Tat: Wäre der Fahrer mit dem veränderten Nummernschild von der Polizei erwischt worden, hätte es Folgen für ihn gehabt. «Dafür gibt es eine Anzeige für Fälschung von Kontrollschildern», sagt Pascal Helg, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage. Es spiele dabei keine Rolle, ob das Nummernschild wissentlich vom Besitzer verändert wurde oder von Drittpersonen manipuliert worden sei. Auch die Art der Veränderung mache keinen Unterschied. Manipulierte oder gefälschte Nummernschildern gebe es im Kanton St. Gallen zwar nicht täglich oder wöchentlich, solche Fälle kämen aber ab und zu vor.

(lad)