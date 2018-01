«Die Drohne hat uns gejagt und umkreist»

Mia Bachmann ritt am vergangenen Montagnachmittag mit ihrem 6-jährigen Pferd Boldy von Montlingen SG nach Oberriet. «Plötzlich habe ich gemerkt, dass uns eine Drohne verfolgt», erzählt Mia Bachmann am Mittwoch gegenüber 20 Minuten.

«Ich stand unter Schock»

«Boldy ist zuerst stehen geblieben, weil er irritiert war, doch dann hat er angefangen zu scheuen», erzählt die 26-Jährige weiter. Irgendwann habe sie sich nicht mehr im Sattel halten können und sei vom Pferd gefallen. Dieses sei davongerannt, bis es an der Strasse von einer Person, die mit dem Auto kam, aufgehalten und eingefangen werden konnte. «Ich will mir gar nicht vorstellen was passiert wäre, wenn Boldy in den Verkehr hineingelaufen wäre», so Bachmann.

Erst als sie mit dem Pferd zurück im Stall war, bemerkte sie die Verletzungen – bei sich und beim Tier. «Ich hatte schon Kopfschmerzen, aber ich stand ganz klar unter Schock, darum bemerkte ich das zuerst gar nicht richtig», so die Mutter eines kleinen Jungen. Am Tier habe sie Blutungen und Prellungen am rechten Hinterbein bemerkt.

Anzeige wegen Körperverletzung

Zu Hause sei es Bachmann dann derart schlecht gegangen, dass sie von ihrer Nachbarin in Spital gebracht werden musste. Dort musste sie wegen diversen Prellungen, einer Hirnerschütterung und einem Schleudertrauma behandelt werden und zur Überwachung bis am Mittwochmorgen bleiben. «Ich fühle mich immer noch schlapp, aber am Nachmittag werde ich zum Polizeiposten gehen», so die Rebsteinerin. Sie werde Anzeige gegen unbekannt erstatten, denn der Drohnenpilot habe ihrer Meinung nach grobfahrlässig gehandelt.

«Hier geht es um schwere Körperverletzung, bei mir und beim Pferd», so Bachmann. Via Facebook sucht sie zudem nach weiteren Hinweisen und Informationen. Sie wolle mit ihrem Post auch auf die Gefahr durch Drohnen hinweisen. «Mir tun die Leute leid, die richtig mit den Drohnen umgehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass eine Drohne auch viel Unheil anrichten kann», sagt sie weiter. Sie und ihr Pferd seien richtiggehend gejagt und umkreist worden – da sei nicht nur die Landschaft gefilmt worden. «Schön wäre, wenn sich die Person selbst melden würde. Einfach, um sich wenigstens zu entschuldigen», so die 26-Jährige.

(lad)