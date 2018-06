Wegen offener Haustüre Nachbarin mit Tod gedroht

Die Hälfte der Schweizer Mieter fühlt sich in der eigenen Wohnung nicht richtig wohl: Zu diesem Schluss kommt eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Immobilienportals Immowelt.ch. Hauptgrund sind Geräusche von Nachbarn. Wie ein Beispiel aus St. Gallen zeigt, kann aber offenbar auch eine offene Türe extremes Streitpotential aufweisen.

Der Beschuldigte (heute 37) und seine damalige Nachbarin gerieten am frühen Abend des 17. August 2016 vor einer Liegenschaft in St. Gallen in einen verbalen Streit wegen einer offenstehenden Haupteingangstüre. Schliesslich eskalierte die Situation: Laut Anklageschrift griff der Mann mit einer Hand an den Hals der Nachbarin und versuchte sie zu fassen. Dabei soll er ihr Kratzer zugefügt haben. Als sie weglief, sei er ihr gefolgt und habe sie mehrmals gestossen. Zudem soll er sie als «blöde Sau» und «Hurendreck» betitelt haben. Als die Frau sich umdrehte, habe er sich vor ihr aufgebaut und eine aggressive Haltung eingenommen. Laut Anklage stiess er sie dann so heftig, dass sie zu Boden stürzte, beschimpfte sie erneut und sagte ihr, dass er sie eines Tages umbringen werde. Beim Sturz wurde die Frau leicht verletzt.

Immer wieder landen Nachbarn vor Gericht

Am Donnerstag wird der Fall vor dem Kreisgericht St. Gallen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft beantragt, den 37-Jährigen wegen Beschimpfung, Drohung und Tätlichkeiten schuldig zu sprechen. Ihm droht eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken und eine Busse in Höhe von 600 Franken.

Es ist nicht der erste Streit unter Nachbarn, der vor dem Richter landet. Eine St. Gallerin fühlte sich derart von ihrem Nachbarn belästigt, weil er angeblich immer so laut war, dass sie ihn kurzerhand bei der Kesb anschwärzte. Im Februar 2017 kam es zum Prozess. Die Frau wurde der üblen Nachrede für schuldig befunden.

Ein Mann aus der Region Olten zog gegen seinen Nachbarn sogar bis vor Bundesgericht, weil er angeblich physisch unter den Emissionen von dessen WLAN litt. Das Gericht wies die Klage jedoch Anfang diesen Jahres ab.

Auch Haustiere sorgen immer wieder für Zwist unter Nachbarn. 2016 wurde ein Deutscher vom Strafgericht Baselland zu 14 Monaten Haft bedingt verurteilt. Er fühlte sich vom Gebell des Nachbarhundes gestört, worauf er den Halter mit einer Pistole bedrohte und auf sein Haus schoss.

Weitere Beispiele von Nachbarschaftsstreitigkeiten, die vor Gericht endeten, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

