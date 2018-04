«Plötzlich sah ich, wie es aus dem Keller qualmte»

«Plötzlich sah ich, wie viel Rauch aus dem Keller des Hauses aufstieg», sagt ein Leser-Reporter aus Rapperswil-Jona. Der 23-Jährige wohnt in der Nachbarschaft, nur zwei Häuser neben dem brennenden Haus. Flammen habe er keine gesehen, die seien aber sicherlich innerhalb des Hauses. Nach aussen drang nur der Rauch. Er vermutet die Ursache im Wäschekeller: «Vielleicht hat es etwas mit den Heizspiralen zu tun», sagt er.



Viel Rauch qualmte aus dem Keller des Hauses. (Video: Leser-Reporter)

Dem ist nicht so. Laut der Kantonspolizei St. Gallen gab es eine Meldung zu einem Kellerbrand in besagtem Mehrfamilienhaus: «Ein Kellerabteil stand in Flammen», erklärt Sprecher Florian Schneider. Die Feuerwehr sei ausgerückt und der Brand konnte rasch gelöscht werden. «Die Ursache des Feuers ist noch unklar», so Schneider weiter. Verletzt worden sei niemand und eine Evakuation des Gebäudes sei nicht nötig gewesen. «Es wird wahrscheinlich ein Rauchschaden gegeben haben», so Schneider.

Wenn es plötzlich aus dem Keller brennt

(lad)