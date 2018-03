«Es ist, wie wenn man ein inneres Radio hat, das ständig auf volle Power eingestellt ist», erklärt Brigitte Küster, Expertin für Hochsensibilität aus Altstätten. Das Nervensystem reagiere auf Reize wie durch einen Verstärker. Auch auf Schmerzen würden Hochsensible stärker reagieren. Bereits ein Mückenstich könne endlos quälen. Genauso wie eine Operationsnarbe. «Hochsensibilität ist eine Dünnhäutigkeit, die das Leben und vor allem das Zusammenleben prägt», so die 52-Jährige.

Zusammengefasst gibt es drei Kriterien, an denen man Hochsensibilität festmachen kann. Jeder Mensch habe eine Komfortzone, also ein Zone, in der man sich wohl fühlt. «Bei Hochsensiblen ist sie viel schmaler, man fühlt sich viel schneller unwohl», sagt Küster. Wenn es also für nicht sensible Menschen entspannend sei, nach dem Arbeitsalltag mit den Kollegen noch in die Bar zu gehen, gehe das für Hochsensible nicht: «Sie reagieren mit Kopfschmerzen oder Genervtheit.»

Das zweite Kriterium ist die Überreizbarkeit. Bereits das Klingeln des Weckers oder der Lärm im Grossraumbüro würden das Nervensystem überstimulieren. Dies führe auch zum dritten Kriterium: «Bei Hochsensiblen hallen gewisse Situationen lange nach.» Das bedeutet, über ein Gespräch oder nur schon ein Wort in einem E-Mail würden Betroffene viel länger nachdenken als Normalsensible.

Keine offizielle Diagnose, da keine Krankheit

Die Ausprägungen von Hochsensibilität können laut der Expertin ganz verschieden sein. Viele Forscher würden davon ausgehen, dass Hochsensibilität angeboren sei, somit vererbbar sein müsste. Andererseits könne Hochsensibilität auch auf eine vorgeburtliche Traumatisierung zurückgehen, aufgrund derer die Neugeborenen bereits mit einem angespannten Nervensystem zur Welt kommen. Eine offizielle Diagnose für Hochsensibilität gebe es nicht. Dies sei ihrer Meinung nach auch nicht nötig, da es eine Veranlagung sei und keine Krankheit.

Wenn sich ein Wasserhahn wie eine Sturmflut anfühlt

Deshalb gebe es auch keine Medikamente. Würden hochsensible Menschen jedoch Medikamente nehmen, würden sie darauf stärker reagieren als andere. Genau so sei es auch mit dem Konsum von Alkohol oder Drogen. «Die Rauschzustände werden von Betroffenen viel intensiver wahrgenommen.»

Keine Mimosen oder Weicheier

Auch Küster selbst kämpft in manchen Situationen mit ihrer Hochsensibilität: «Wenn ich beispielsweise an einen Vortrag fahre, stresst mich die Hin- und Rückfahrt und das Parkieren mehr als der eigentliche Vortrag selbst.» Doch sie betont, die Hochsensibilität sei im Grunde keine negative Eigenschaft. «Es stimmt nicht, dass diese Menschen Prinzessinnen auf der Erbse, Mimosen oder Weicheier sind.» Vielmehr seien dies starke Personen, die ihr Leben trotz der Hochsensibilität meistern. Zudem sei es schön, mit offenen Sinnen durch die Welt gehen zu können: «Man erlebt ja nicht nur das Schlimme intensiv, sondern auch das, was einen begeistert.»

Weil Küster selbst weiss, wie sich Hochsensibilität anfühlt, sei sie besonders gefragt als Beraterin. Küsters Klienten würden aus der gesamten Deutschschweiz und sogar aus dem Ausland zu ihr in die Beratung kommen. Diese sei dann sehr individuell und reiche von konkreter Wissensvermittlung bis hin zu traumatherapeutischen Interventionen. Je nachdem, welche biographischen Erfahrungen man gemacht habe und welche Anliegen die Klienten hätten: «Manchmal wünschen sich die Leute nur, sich besser abgrenzen zu können, manchmal ist es aber auch ein Aufräumen auf tieferer Ebene.» Beratung finden ihre Klienten auch in ihren Büchern: erst kürzlich ist ihr neues Buch «Hochsensible im Beruf» auf dem Markt erschienen.

