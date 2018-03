Geblitzte Autofahrer kriegten eine Belohnung

«Das war eine lustige Zusammenkunft», sagt Fritz Weigle. Der Turner der Männerriege Alterswilen hat mit seinen Kollegen am Samstag 80 Würste verteilt – und zwar gleich neben einer semi-stationären Messanlage der Kantonspolizei Thurgau. Zuvor waren etliche der Turner von ebendieser Anlage geblitzt worden.

Wer eine Bussgeldquittung vorweisen konnte, erhielt die Wurst gratis – für bsonders saftige Bussen gabs sogar ein Getränk obendrauf, wie die «Kreuzlinger Zeitung» berichtete. Die Berichterstattung im Vorfeld wirkte: «Schlussendlich kamen sogar Leute von ausserhalb mit ihren Strafzetteln», sagt Weigle.

Gesslerhut aufgestellt

Wie die Männerriege auf die Idee kam, ein Grillfest für Geblitzte zu organisieren, lässt sich nicht genau zurückverfolgen. Zu reden gab vor allem der Gesslerhut, den Weigle und Kollegen neben dem Blitzer aufstellten. Nach der von Friedrich Schiller adaptierten Sage drohte den Untertanen des Landvogts Gessler Ungemach, wenn sie seinen Hut am Pfahl nicht ehrerbietig grüssten. Nur einer wagte, sich dagegen aufzulehnen. Wilhelm Tell entging der Todesstrafe nur, indem er seinem Sohn einen Apfel vom Kopf schoss. Der Rest ist Geschichte.

Die Anspielung auf die Tell-Sage passte nicht allen, wie die «Thurgauer Zeitung» am Montag schreibt. «Es gab Stimmen, die fanden, die Polizei werde verhöhnt», sagt Peter Wirth von der Männerriege zu 20 Minuten. Dem sei nicht so, hält Fritz Weigle

fest. «Wir haben nichts gegen die Polizei, und auch nicht gegen den Blitzer. Dass vor der Schule kontrolliert wird, finden wir richtig», so der pensionierte Lehrer gegenüber 20 Minuten. Viele Leute seien auch ohne Bussenzettel gekommen und hätten einfach die Zusammenkunft genossen. «Die meisten der Geblitzten mussten 40 Franken bezahlen, nur einige wenige mehr.»

Die Kantonspolizei Thurgau nimmt die Aktion der Turner sportlich. «Wir sehen darin keine Verhöhnung. Und die Geschwindigkeitsmessung wurde ja auch nicht beeinträchtigt, was das wichtigste ist», sagt Sprecher Matthias Graf. Auf der dortigen Hauptstrasse gilt Tempo 50. Seit Dezember 2017 wurden 1500 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen, wie Graf mitteilt. Die höchste Übertretung beging ein Autofahrer, der mit 109 km/h erfasst wurde. Der Blitzer wurde aufgestellt, nachdem sich Schule und Gemeinde wegen der regelmässigen Übertretungen an die Polizei gewendet hatten.

