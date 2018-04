Wer hat diese Shop-Räuber gesehen?

Die beiden Männer betraten am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr mit verdeckten Gesichtern den Tankstellenshop an der Churerstrasse. Einer der beiden Räuber trug eine Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassierin musste die Kasse öffnen und die Räuber bedienten sich daraus.

Schliesslich verliessen sie den Tankstellenshop mit mehreren tausend Franken Bargeld sowie einigen Packungen Zigaretten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Nach dem Überfall flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Für die Fahndung nach den beiden Männern stand die Kapo mit mehreren Patrouillen und Diensthunden, das Grenzwachtkorps und die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein im Einsatz.

Täter in Turnschuhen

Die Polizei sucht Zeugen. Der eine Räuber war komplett schwarz gekleidet, hatte eine Sturmhaube auf und trug schwarze Handschuhe und weisse Turnschuhe. Der zweite Täter trug einen grauen Adidas-Pullover mit gelben Einsätzen am Rücken, eine schwarze Kappe und ist Brillenträger. Er hatte ein Tuch vor das Gesicht genommen und trug schwarz-weisse Turnschuhe. Personen, die Angaben zur Täterschaft oder deren Fluchtweg machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter 058 229 78 00 zu melden.

(20M)