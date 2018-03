Wer vermisst seine Schlange?

Ganz cool blieb am Montagmorgen eine Passantin an der Böcklinstrasse in St. Gallen, als vor ihr diese Kornnatter auf der Strasse schlängelte: «In Aufregung war sie nicht, als sie uns das gefundene Tier meldete, sie wusste einfach nicht, woher die Schlange gekommen war», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage. Das etwa 50 Zentimeter grosse Tier wurde daraufhin von einem Spezialisten der Polizei eingefangen und in eine Auffangstation gebracht.

«Wir wissen nicht, ob sie ausgesetzt wurde oder irgendwo ausgebüxt ist», so Widmer weiter. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass die Natter ungiftig ist. Bisher habe sich noch niemand gemeldet, dem das Tier gehöre. Eine Schlange mitten auf der Strasse? Keine Seltenheit für die Polizei: «Das erleben wir nun nicht jeden Tag, aber immer mal wieder», sagt Widmer.

(lad)