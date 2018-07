Widersacher im Bus mit Brotmesser angegriffen

Gegen 22.50 Uhr am Freitagabend kam es laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen beim Hauptbahnhof in St. Gallen in einem VBSG-Bus der Linie 4 zu einem Streit zwischen zwei Passagieren (45 und 47). Nachdem der 45-Jährige einen Schlag gegen den Kopf erhalten hatte, zog er ein Brotmesser und griff den Mitpassagier an. Dabei fügte er diesem erheblich Schnittverletzungen zu.

Passanten alarmierten einen Rettungswagen. Während der 47-Jährige in ein Spital überführt werden musste, wurde sein Widersacher festgenommen.

Laut Kapo dürften länger anhaltende Meinungsverschiedenheiten der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein. Bei beiden Männern wurden Blut- und Urinproben angeordnet.

(20M)