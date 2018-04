Wissen Sie, wieso das Blaulicht blau ist?

Auf Facebook widmet sich die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag der Frage und gibt auch gleich die Antwort: Fahrzeuglichter sind weiss, gelb oder rot und Lichtsignalanlagen leuchten rot, orange oder grün. Damit das Warnlicht der Einsatzfahrzeuge einzigartig ist, wurde auf eine im Verkehr unübliche Farbe zurückgegriffen – Blau. Einige Länder führten das Blaulicht bereits vor dem zweiten Weltkrieg (1939-1945) ein. In der Schweiz wurde das Blaulicht in den 50er-Jahren übernommen.

