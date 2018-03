Wissen Sie, welcher Fisch nach Gurke riecht?

Schön, sensibel und bedroht – die einheimische Äsche verliert zunehmend ihre Lebensräume und ist eine der gefährdetsten Fischarten. Deshalb beschäftigte sich der Thurgauer Fischereiverband an der diesjährigen Jahresversammlung am Freitag in Bischofszell TG ebenfalls mit der Äsche. Bereits 2016 warnte der Schweizerische Fischereiverband SFV vor dem immer kleiner werdenden Lebensraum der Fischart und ernannte ihn deshalb zum Fisch des Jahres 2016. Es brauche mehr renaturierte Gewässer, sonst sterbe die Äsche ganz aus.

Äsche nach Thymian, Stint nach Gurke

Das Kuriose an der Äsche: Sie riecht und schmeckt nach Thymian. Dies lässt auch ihr lateinischer Name «Thymallus thymallus» bereits erahnen. Die Äsche ist nicht die einzige Fischart, die mit ihrem Geschmack oder Geruch überrascht. Der Stint erinnert mit seinem Geruch etwa stark an frische Gurken. «Auch frische Felchen haben manchmal einen leichten Geruch, der an Gurken erinnert, aber nicht so intensiv wie der Stint», erklärt Thomas Schläppi vom Schweizerischen Fischereiverband.

Doch nicht nur Fische können in Sachen Geschmack oder Geruch für so manche Überraschung sorgen. Ein bekanntes Beispiel ist die Kotzfrucht, deren Fruchtfleisch genüsslich ist. Ihr Geruch erinnert jedoch an verwesende Eier oder Exkremente. Weniger bekannt ist wohl die Tatsache, dass die Frucht der Schwarzen Sapote nach Schokolade beziehungsweise Schokoladenpudding schmeckt. Man nennt sie deshalb auch Schokoladenpudding-Frucht.

Pilze können vor allem überraschen

Viele Beispiele finden sich auch bei Algen oder Pilzen. Der Rosen-Seitling etwa hat das Aroma von Lachsschinken, der Buchenpilz erinnert mit seinem Geschmack an Anis. Besonders kurios: Ein Edelpilz namens Igel-Stachelbart. Er ist ein Pilz, sieht aus wie ein Blumenkohl und schmeckt nach Kalbsfilet.

Sehen Sie die restlichen überraschenden Gerüche und Geschmäcker verschiedener Lebensmittel in der Bildstrecke.

