Zirkusbär Silva zieht nach Arosa

Im Sommer wird das Bärenland Arosa eröffnet. Jetzt steht fest, wer als erster dort einziehen wird: Ein elfjähriger ehemaliger Zirkusbär aus Serbien. Das berichtet die «SonntagsZeitung». Der Bär ist eine Mischung aus Braun- und Eisbär. Der exotische Gen-Mix wird auch Cappuccino-Bär genannt.

Im Oktober 2016 wurde das Tier im inzwischen geschlossenen serbischen Zirkus Corona von den Behörden und Tierschützern von Vier Pfoten konfisziert, zusammen mit zwei Braunbären. Der künftige Arosa-Bär habe «unter schrecklichen Verhältnissen» gelebt, sagt Carsten Hertwig, Bärenexperte bei Vier Pfoten und Vizepräsident der Stiftung Arosa Bären. «Wir fanden ihn und die zwei Braunbären in winzigen, verrosteten und vermüllten Metallkäfigen, Regen und Sonne schutzlos ausgeliefert.»

Umzug voraussichtlich im Juli

Der Mischling kam in den Zoo der serbischen Stadt Palic, wo er seither lebt. Die Tierpfleger nennen in Silva, seinen offiziellen Namen erhält er aber erst, wenn er in die Schweiz übersiedelt. «Als er zu uns kam, war er total verängstigt», sagt Kristijan Ovari, Zoologe im Zoo Palic. Sein Gesundheitszustand sei schlecht gewesen. «Ein Teil seiner Zunge fehlte, ein Zahn war abgebrochen.» Ein Teil des Kiefers scheint stark beschädigt zu sein.

Silva sei «ein freundlicher Riese», neugierig und sehr gefrässig. Er bringt derzeit 350 Kilo auf die Waage. Mischling Silva sei grösser als ein normaler Braunbär, im Winter verhalte er sich wie ein richtiger Eisbär, sagt Ovari, «er wird zum Fleischfresser» . Im Sommer dagegen kriege er von Früchten nicht genug. Dass sich Braun- und Eisbären paaren, komme in der Natur selten vor, «weil sie komplett andere Lebensräume haben». Aber in Gefangenschaft sei das durchaus möglich, «ähnlich wie Paarungen zwischen Löwen und Tigern», sagt Ovari. Voraussichtlich im Juli wird der Bär von Palic im äussersten Norden Serbiens nach Arosa übersiedeln

(scl)