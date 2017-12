Brandstifter legte Feuer in Tiefgarage

Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, setzte der unbekannte Täter am Weihnachtsabend ein Holzgestell in einer Tiefgarage im Benkner Sonnengrund in Brand.

Laut Polizei entdeckten zwei Bewohner das Feuer rechtzeitig und konnten diesen mit dem Feuerlöscher eindämmen. Dank dem frühen Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.

«Hätte heikel werden können»

Darüber sind auch die Anwohner froh. «Dicht um die Tiefgarage stehen sechs Wohnblöcke. Wenn der Brand nicht entdeckt worden wäre, hätte es gut sein können, dass das Feuer auf die Blöcke übergreift», so Anwohner Roy R.* Ähnlich sieht es Bewohner Pascal E.: «Es hätte sehr heikel werden können.»

Letztlich wurden «nur» zwei parkierte Autos und die Garagenwand beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehereren tausend Franken. Die aufgebotene Feuerwehr musste die Garage entlüften. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen.

Bereits am Sonntagmorgen hatte ein Jugendlicher am Bahnhof Altstätten einen Bündel mit Sonntagszeitungen angezündet.



* Name der Redaktion bekannt

(viv)