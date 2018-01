Warum leuchtet dieser Bach giftgrün?

«Ich bin richtig erschrocken, als ich es sah», so eine 18-jährige Leser-Reporterin am Mittwoch gegenüber 20 Minuten. «Knallgrünes Wasser floss am Dienstag durch den Tscherlerbach in Walenstadt», erzählt sie. Die Farbe sei von 8 bis 12 Uhr deutlich erkennbar gewesen.

Die Gemeinde Walenstadt wusste auf Anfrage erst keine Erklärung für die Verfärbung. Auch beim St. Galler Amt für Wasser und Energie herrscht Unklarheit: «Wir geben Markierfarbe in Gewässer ein, um Fliessgeschwindigkeiten für konkrete Fragestellungen zu bestimmen», so Silja Kempf, Leiterin des Fachbereichs Hydrometrie beim kantonalen Amt für Wasser und Energie. «Mit der aktuellen Verfärbung des Wassers in Walenstadt haben wir allerdings nichts zu tun.»



Die Leser-Reporterin filmte den grün gefärbten Bach.

Farbe kommst von Baustelle

Schliesslich konnte die lokale Feuerwehr Licht ins Dunkel bringen. «Wir waren selbst sehr überrascht, als wir von der knallgrünen Färbung gehört haben», sagt Urs Raschle, Kommandant der Feuerwehr Walenstadt. «Es stellte sich dann heraus, dass eine Baufirma mit Hilfe des Farbstoffes ein Leck in der Kanalisation finden wollte.»

Der Farbstoff sei aber irrtümlicherweise nicht in der Kanalisation gelandet, sondern in einer Meteorleitung. «Dort fliessen Dachwasser und solches von Entwässerungen durch und das landet schlussendlich im Bach», so Raschle. Die Farbe sei absolut ungefährlich. «Es ist erlaubt, für Überprüfungen Farbe in Gewässer zu geben, das muss aber davor bei der Notrufzentrale angemeldet werden», sagt er. Das sei in diesem Fall nicht geschehen.



(viv)