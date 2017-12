«Er sagte mir, er friere nicht»

Damien D.* (24) feierte am Abend des 20. Dezember am Weihnachtsfest seiner Firma. Danach fehlte von ihm jede Spur. Fünf Tage lang wurde fieberhaft nach ihm gesucht – zu Fuss, mit einem Helikopter, der mit einer Infrarot-Kamera ausgerüstet war, mit Suchhunden der Polizei. Vergeblich. Damiens Familie musste Heiligabend und den Weihnachtstag ohne ihn verbringen. Am Stephanstag dann die traurige Gewissheit: D.s Leiche wurde gefunden, wie der «Nouvelliste» berichtet.

Was ist an jenem Abend passiert? Bekannt ist: Nach dem Firmenfest hielt D. sich in der Kontaktbar Le Botza auf.

Doch dort war er offenbar nicht erwünscht. Bar-Mitarbeiterin Alina sagt zum «Nouvelliste»: «Er hatte kein Geld dabei. Wir baten ihn, das Lokal zu verlassen. Wir gingen davon aus, er würde in ein Auto steigen, begleitet von seinem Freund.» Das war gegen 22 Uhr.



Ob Damien D. das Le Botza in Begleitung verliess, ist unklar. Auf dem Parkplatz vor der Bar, neben der sich auch noch ein Bordell mit dem Namen Pink Ladies befindet, steht ein Imbisswagen, der Kebab verkauft.

Dort arbeitet Mohammet Ezbay. Zu 20 Minuten sagt er: «Der junge Mann kam zu mir, er war allein. Obwohl er kein Geld hatte, habe ich ihm einen Kebab gegeben.» Er habe D. gesagt, er könne ein andermal wieder vorbeikommen und die Rechnung begleichen.

Aufgefallen sei ihm, dass D. nur ein T-Shirt trug, sagt Ezbay zu 20 Minuten. «Ich fragte ihn, ob er nicht kalt habe, und er antwortete: ‹Ich friere nicht.›» Danach sei D. gegangen. «Kurz darauf sah ich ihn noch einmal vorbeigehen, ich ging davon aus, der gehe vielleicht zurück in die Bar.»

«Es war offensichtlich, dass er betrunken war»

Zum Zustand von D. sagt der Kebab-Verkäufer: «Es war offensichtlich, dass er betrunken war.» Er könne nicht verstehen, dass seine Kollegen ihn in diesem Zustand allein in der Kälte gelassen hätten.

Was genau passiert ist, nachdem D. den Kebab gegessen hatte, ist offen. Fünf Tage lang fehlte vom Vermissten jede Spur. An Heiligabend veröffentlichte die Walliser Polizei eine Vermisstmeldung, Freunde von D. posteten Aufrufe in den sozialen Medien, Beamte und Verwandte durchkämmten die Umgebung.

Seine Leiche lag unter Apfelbäumen

Am 26. Dezember, gegen 10 Uhr, entdeckte der Hund eines Spaziergängers die Leiche von Damien D. Er lag unter Apfelbäumen, in einem Obstfeld, nur wenige hundert Meter von der Bar entfernt, aus der er geworfen worden war.

*Name der Redaktion bekannt.

(ber/tam/lüs)