«Wir riefen dem Jäger zu, er solle nicht schiessen»

Eine Waadtländerin war gemeinsam mit einer Kollegin im Auto zwischen Lausanne und Orbe unterwegs, als plötzlich ein Hund über die Strasse rannte. «Ich musste eine Vollbremsung machen, um ihn nicht zu überfahren», sagt sie. «Wäre hinter uns ein Auto gefahren, hätte es ganz sicher einen Auffahrunfall gegeben.»

Die Lenkerin sagt, sie habe daraufhin ihr Auto abgestellt. In diesem Moment seien zwei Wildschweine in Panik aus dem Wald gerannt – ein erwachsenes und ein Jungtier. Da habe sie begriffen, dass es sich beim Vierbeiner, den sie fast überfahren hätte, um einen Jagdhund in Aktion gehandelt habe, sagt die Frau.

Abschuss war gesetzeskonform

«Wir riefen den Jägern zu, sie sollten nicht schiessen, da das Tier ein Junges dabeihabe.» Vergeblich: Ein Jäger erlegte das erwachsene Wildschwein. Der alarmierte Wildhüter überprüfte danach, ob der Abschuss gesetzeskonform war. Da das Muttertier das Junge nicht mehr säugte, war dies der Fall.

Doch ist es in Ordnung, Wild zu schiessen, wenn sich unbeteiligte Personen in der Nähe befinden? Ja, sagt Charles-Henri de Luze, Präsident des Waadländer Jagdverbands Diana: «Wenn wir jagen, laufen wir häufig Spaziergängern über den Weg. Wenn wir auf das Schiessen verzichten, nur weil sie in der Umgebung sind, kommen wir nie zum Schuss.»

«Es kommt oft vor, dass Schüsse Leute erschrecken»

Anderer Meinung ist Frédéric Hofmann, Leiter der Sektion Jagd beim Kanton Waadt: «Aus ethischer Sicht hätte der Jäger angesichts der Anwesenheit dieser Personen auf den Abschuss verzichten können», findet er.

Generell komme es oft vor, dass man von Personen kontaktiert werde, die durch Schüsse erschreckt worden sind, sagt Hofmann weiter. «Die Jagd ist etwas, was in der Öffentlichkeit schlecht verstanden und nicht gut akzeptiert wird.»

«Die Jagd ist so notwendig wie noch nie»

Man müsse deshalb immer wieder daran erinnern, dass die Jäger eine absolut notwendige Regulierungsarbeit vornehmen würden, so Hofmann. «Wild hat noch nie so viele Schäden verursacht wie heute. Man muss die Jagd nicht lieben, aber man soll anerkennen, dass sie so notwendig ist wie noch nie.»

