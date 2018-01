Aufgrund heftiger Schneefälle und der anhaltend grossen Lawinengefahr sind die Zufahrtsstrassen zu und nach Saas-Fee für den Verkehr gesperrt. Über den Oberalppass verkehren am Donnerstag keine Züge und der Autoverlad über den Furka ist auch unterbrochen.

Auch das Obergoms und Leukerbad sind aufgrund der Wetterlage von der Aussenwelt abgeschnitten. «Das Goms ist zu», sagt Peter Geschwendtner, Eigentümer des Hotels Castle. «Momentan kommt man weder rein, noch raus.» Seit gestern habe es bei ihnen 70 Zentimeter geschneit. «Bis um 10 Uhr Freitags bleiben alle Zufahrtsstrassen geschlossen», teilt die Gemeindeverwaltung Leukerbad gegenüber 20 Minuten mit.

«Die Migros ist halb leergekauft», sagt Christa Rigozzi, die ebenfalls in Leukerbad eingeschlossen ist. «Ich konnte noch das letzte Pack Windeln für meine Tochter ergattern, Gemüse gab es aber schon keines mehr.»



Christa Rigozzi deckt sich in der Migros Leukerbad mit dem Nötigsten ein. (Video: Tamedia/20 Minuten)

Tatsächlich sind die Regale in der Migros in Leukerbad teilweise leer. «Fleisch, frisches Gemüse und Salat sind zurzeit Mangelware», erzählt eine Leser-Reporterin 20 Minuten. Einige Touristen würden die Einkaufswagen bis an den Rand füllen, so die 40-Jährige. «Das ist für die Schweiz ein schon sehr aussergewöhnliches Bild.»

Doch nimmt die Solothurnerin, die in Leukerbad eine Ferienwohnung besitzt, die Situation mit Humor: «Ändern kann man sowieso nichts». Ob die Zufahrtstrassen am Freitag um 10 Uhr wirklich wieder aufgehen, bleibt sie skeptisch. «Es regnet den ganzen Tag und der Schnee ist richtig schwer, ich bin mir nicht sicher, ob da bald Entwarnung gegeben werden kann.»



Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) hat wegen der erhöhten Lawinengefahr den Betrieb auf mehreren Strecken bis auf weiteres eingestellt. Betroffen sind die Bahnstrecken von Niederwald VS durch den Furkatunnel nach Hospental UR sowie von Andermatt UR über den Oberalppass nach Dieni GR, wie die MGB am Donnerstag mitteilte. Durch die Furka und über den Oberalppass fahren auch keine Autozüge.

Ersatzbusse gibt es nicht. Gesperrt sind laut MGB auch die Strassen von Niederwald bis Oberwald im Oberwallis sowie von Hospental nach Realp im Urserental. Derzeit sind also die Dörfer im Walliser Tal Goms zwischen Oberwald und Niederwald weder per Zug noch per Auto erreichbar. Nach Angaben der MGB könnte die Störung bis mindestens Freitag früh um 8 Uhr anhalten.

Oberwallis ist eingeschneit

Ein Video eines Lesers zeigt die Gemeinde Saas-Fee tief in Schnee gehüllt. Er selbst berichtet, in der Gemeinde gestrandet zu sein: «Es ist kein Wegkommen aus Saas-Fee mehr. Die Strassen sind gesperrt.» Die Skipisten seien nicht befahrbar und ein Ende der Schneefälle sei nicht in Sicht.

Auch aus Zermatt und Leukerbad erreichen uns Leservideos, in welchen Lawinen niedergehen. Laut Angaben von Janine Imäsch, der Marketingleiterin von Zermatt Tourismus habe man sich schon gestern aufgrund Lawinengefahr entschlossen, die Zufahrtsstrassen zu sperren. Der Bahnbetrieb werde allerdings weiterhin aufrechterhalten.



