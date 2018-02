Tourist (21) prallt mit Ski gegen Baum und stirbt

Am Mittwochnachmittag ist es auf den Pisten von Les Diablerets VD zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Skifahrer aus England ist gegen 15.30 Uhr am Rand der Piste Vers l'Eglise in einen Baum gefahren.

Die Rettungskräfte des Skigebiets sowie die Rega kümmerten sich sofort um den jungen Skifahrer, wie die Waadtländer Polizei am Mittwochabend mitteilte. Auch ein Helikopter wurde aufgeboten. Aufgrund des Schocks starb er jedoch noch auf der Unfallstelle.

Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt, es sei keine weitere Person involviert gewesen. Die Familie des Verunglückten wurde von einem Care-Team betreut. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet.

