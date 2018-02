Asylbewerber wird zu Tode geprügelt

Ein 19-jähriger Asylbewerber mit srilankischer Herkunft wurde am Mittwochmorgen im Waadtländer Zentrum für Migranten in Ecublens VD zu Tode geprügelt. Dies teilte die Kantonspolizei Waadt in einem Communiqué am Mittwochabend mit. Die Person sei trotz Wiederbelegungsversuchen an Ort und Stelle verstorben.

Der mutmassliche Täter, ein 47-jähriger Staatsbürger aus Sri Lanka, sei von einem Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes in dem Zentrum festgesetzt und der Polizei übergeben worden. Der Mann werde derzeit vom kriminaltechnischen Dienst verhört.

Die Staatsanwaltschaft werde die Untersuchungshaft für den Mann beantragen, hiess es weiter in der Medieninformation. Die Ursachen und Umstände des tödlichen Angriffs seien derzeit in weiterer Abklärung.

(roy/sda)