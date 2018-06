Autofahrer zwingt Polizei zu wilder Verfolgungsjagd

Eine Verfolgungsjagd durch die Strassen von Le Locle NE hat am Samstagabend mit der Festnahme des Autofahrers geendet. Ein Polizist gab einen Schuss auf ein Hinterrad des Autos ab, um den Lenker zu stoppen. Vier Polizisten wurden beim Einsatz leicht verletzt.

Der Polizei war ein Auto mit gefährlicher Fahrweise vom Val de Travers in Richtung Le Locle gemeldet worden, wie die Neuenburger Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zunächst konnte eine Polizeipatrouille den Raser am Eingang von Le Locle kurz anhalten, bevor dieser in seinem Auto in Richtung Stadtzentrum floh, wo er eine erste Strassensperre durchbrach. Anschliessend wurde der Lenker von drei Polizeipatrouillen verfolgt.

Camper unter Schock

Auch eine zweite Blockade durch zwei Polizisten durchbrach der Fahrer, nachdem ein Polizist aus unmittelbarer Nähe einen Schuss auf das linke Hinterrad des Autos abgegeben hatte. Bei der dritten Strassensperre beim Campingplatz von Le Locle konnte die Polizei den Lenker schliesslich zwischen einem Polizeifahrzeug und einem parkierten Auto blockieren. Dabei wurden alle drei Autos beschädigt.

Die Polizisten zerschlugen die Fenster auf Fahrer- und Beifahrerseite und zogen den Fahrer aus dem Fahrzeug. Sie mussten Pfefferspray einsetzen, um den Mann überwältigen zu können. Vier Polizisten wurden durch die zerborstenen Fensterscheiben leicht verletzt.

Ein Careteam betreute die vom Ereignis geschockten Touristen des Campingplatzes psychologisch. Der der Polizei bekannte Fahrer wurde festgenommen. Der Staatsanwalt leitete eine Untersuchung ein.

(mlr/sda)