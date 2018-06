Easyjet vergisst Passagiere auf Rollfeld

Am Sonntag landete nach 22 Uhr eine Easyjet-Maschine aus London am Flughafen Genf. Als die Passagiere das Flugzeug verliessen, wurden sie von einem Flughafenbus abgeholt und zum Flughafengebäude gebracht. Eine Leser-Reporterin und sieben weitere Personen wurden aber vergessen. Die 30-Jährige sagte zu «20 Minutes»: «Ich hatte mein 21 Monate altes Baby auf dem Arm, also haben wir die anderen Passagiere zuerst aussteigen lassen.» Sie seien als Letzte ausgestiegen.

Einmal draussen war aber nichts mehr zu sehen von einem Bus. Also gingen die acht Passagiere zu Fuss zum nahen Flughafengebäude: Die Türen waren verschlossen. Schliesslich wurde die Gruppe doch noch gefunden. Die Passagiere konnten einen Flughafenmitarbeiter herbeirufen. Dieser organisierte dann den Transfer für die Vergessenen.

«Ist das noch sicher?»

Trotz Happy End fragt sich die junge Mutter: «Ist das noch sicher, wenn man acht Menschen ungehindert auf dem Rollfeld herumlaufen lässt?»

Easyjet und der Flughafen Genf sagen zu «20 Minutes», sie wüssten über den Vorfall Bescheid. Es handle sich um ein Missverständnis zwischen dem Bodenpersonal und der Flugzeugbesatzung, sagt Easyjet. Die Passagiere hätten etwa zehn Minuten warten müssen und seien nie in Gefahr gewesen.

Die acht Personen seien nicht ausserhalb des erlaubten Bereichs unterwegs gewesen, auch wenn sie unbegleitet waren. Damit gab es laut Flughafen Genf keinen Verstoss gegen das Sicherheitsreglement.

(sil)