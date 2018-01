Erdrutsche verschütten Strassen und Gleise

Heftige Regenfälle haben an mehreren Orten in der Romandie Erdrutsche ausgelöst. In Hérémence VS stürzten am Montagmorgen Erdmassen und Bäume auf die Strasse neben den Pyramiden von Euseigne. Diese sind in der Region bekannte Naturdenkmäler. Die Strasse musste gemäss der örtlichen Polizei gesperrt werden.Auch in Ollon VD berichten mehrere Leser-Reporter von grossen Erdmassen, die ins Tal gedonnert waren.



Auch in Iserables fielen Erdmassen ins Dorf. (Video: Leser-Reporter)

Auch das Wallis wird nebst den Schneelawinen von den Erdmassen nicht verschont. In Martigny VS und Iserables VS krachten Erdlawinen von den Hängen hinunter, teilweise bis an die Wohngebiete. Auch zwischen Leuk und Bratsch VS sowie zwischen Mörel und Bister ist es zu einem Erdrutsch, bei letzterem noch zu einem Steinschlag, gekommen.

Bei Getwing hat sich zudem am Montagmorgen gegen 10 Uhr ein Murgang ereignet. Für den Kanton Wallis herrscht seit Sonntag Gefahrenstufe 4 und könnte in gewissen Regionen noch auf Stufe 5 ansteigen.



Ein Leser-Reporter filmte den Erdrutsch in Martigny VS. (Video: Leser-Reporter)

Déjà de nombreux éboulements et glissements de terrain, ainsi que des inondations localisées. Et ce n'est pas fini, prudence !!!



Photo : glissement de terrain à l'entrée du val d'Hérens ce lundi, Valais. Source et détails : https://t.co/NhSrFCyDhx pic.twitter.com/m5uYiEsIV9 — Météo Mettra (@Meteo_Mettra) 22. Januar 2018

Bahnhstrecke im Berner Oberland verschüttet

Laut Roger Perret von MeteoNews lassen die Regenfälle in der Genferseeregion am Nachmittag langsam nach. «Dafür intensivieren sich die Niederschläge in der Ost- und Zentralschweiz. Diese Regionen sind nun besonders anfällig für weitere Erdrutsche.»

Im Berner Oberland hat es bereits einen Erdrutsch gegeben. Zwischen Wengen und Luterbrunnen BE haben massive Erdmassen die Bahnstrecke verschüttet. Die Strecke ist für den Zugverkehr blockiert.



Autofahrer ignorieren gesperrte Strassen

In der Innerschweiz sind überflutete Strassen zwischen Pfäffikon und Freinbach gesperrt. Wie Bilder von «TeleZüri» zeigen, passieren die Autofahrer die Strassen trotzdem.

Gemäss Perret sind die Böden aufgrund der heftigen Niederschläge in den letzten Tagen momentan ziemlich gesättigt, weshalb sie an gewissen Stellen instabil werden. Erst in der Nacht auf morgen soll sich die Lage beruhigen und das Wetter trockener werden.

(duf)