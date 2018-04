Gasflasche explodiert in Pizzeria

Eine Gasflasche, die zur Herstellung der Crème Brûlée benutzt wird, ist am Samstag in der Pizzeria Les Tilleuls in Genf während des Mittagsservices in die Luft geflogen.

Die Explosion war so heftig, dass die Fenster des Lokals barsten. Draussen sassen die Gäste auf der Terrasse. Zwei von ihnen erlitten Schnittwunden – ein Mann am Kopf und eine Frau an den Unterarmen.

Zudem trugen zwei Köche Verbrennunge davon. Vier weitere Angestellte des Lokals wurden unbestimmt verletzt. Insgesamt wurden acht Personen ins Spital gebracht. Mehrere Krankenwagen und Feuerwehrautos waren vor Ort.

«Wir hatten bisher nie einen Zwischenfall mit Gas», erklärt Stefano Orasianu, der Besitzer der Pizzeria. «Gott sei dank ist nichts Schlimmeres passiert.» Die Polizei wird die Explosion nun untersuchen.

(20M)