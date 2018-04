Fliegendes Wassertaxi läuft bei Premiere auf Grund

2019 sollen die Wassertaxis des Start-up-Unternehmens Sea Bubbles den Betrieb auf dem Genfersee aufnehmen. Schon heute sollte ein Prototyp vor Tausenden Zuschauern über den See schweben. Doch die Premiere ist wortwörtlich ins Wasser gefallen.

Wie der «Blick» berichtet, ist der Motorantrieb des Wassertaxis auf Grund gelaufen. Die Besucher konnten zwar ins Taxi einsteigen, an eine Fahrt war wegen des Malheurs jedoch nicht zu denken.

Angetrieben werden die «Meeresblasen» von zwei elektrischen Schiffspropellern. Sobald eine Geschwindigkeit von 10 km/h erreicht ist, hebt das umweltfreundliche Gefährt wie ein Flugzeug ab und schwebt 50 Zentimeter über dem Wasser.

Die Sea Bubbles produzieren nicht nur keine Abgase, sie sind ausserdem absolut lautlos. Auf dem Wasser erreichen sie eine Geschwindigkeit von bis zu 18 Kilometer pro Stunde – das Maximum, das auf der Seine erlaubt ist.

Das Projekt wurde vom Segler Alain Thébault und dem Windsurfer Andres Bringdal entwickelt. Wie «Le Point» schreibt, werden die Sea Bubbles zum grössten Teil in Frankreich produziert, allerdings werden sie in der Schweiz zusammengesetzt. Und zwar in derselben Fabrik, die für den Piloten Bertrand Piccard das Solarflugzeug Solar Impulse baute.