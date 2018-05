IC-Zug rammt auf Schienen stehende Kuh

Die Passagiere des Intercity zwischen Lausanne und St. Gallen erlebten am Donnerstag um 16.45 Uhr einen Schreckmoment, als der Zug plötzlich brüsk in Corcelles-près-Concise (VD) bremsen musste. «Uns wurde gesagt, dass der Zug eine Kuh gerammt habe», sagte ein Leserreporter aus Neuenburg. «Ich war im letzten Wagen und habe nichts gespürt.» Minutenlang sei der Zug stillgestanden, bevor er in den Bahnhof Neuenburg eingefahren und dort stehen geblieben sei. «Wir hatten 45 Minuten Verspätung und mussten schliesslich alle aus dem Zug aussteigen.»

Die SBB bestätigt den Vorfall, bei dem es keine verletzten Personen gegeben habe. Durch den Aufprall wurde die Front der Lokomotive erheblich beschädigt. Das Überprüfen des Zuges sowie das Aufräumen auf den Gleisen führten zu Verspätungen.

Eine Kuh starb vor Ort

«Drei Kühe sind aus ihrem Gehege in der Nähe der Gleise ausgebrochen», sagt Olivia Cutruzzolà von der Kantonspolizei Waadt zu «20 Minutes». Zwei von ihnen konnten rechtzeitig die Flucht ergreifen, die Dritte hatte weniger Glück: «Das arme Tier ist noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen», so die Pressesprecherin. Laut SBB-Sprecher Jean-Philippe Schmidt können solche Dinge einmal passieren, wenn auch höchst selten.

Der Viehzüchter wird sich nicht vor der Polizei verantworten müssen, jedoch muss wohl seine Versicherung für den Schaden aufkommen.

(kaf)