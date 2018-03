Vermisster 33-Jähriger tot gefunden

Seit dem 23. Februar hatte die Familie kein Lebenszeichen mehr von J. Nun die traurige Gewissheit: Am 11. März wurde der leblose Körper des Schweizers in einem Graben in Palézieux VD entdeckt.

Das gab die Familie von J. auf Facebook bekannt. Die Mutter hatte über das soziale Netzwerk zuvor mit einem emotionalen Post eine Suchaktion lanciert. Die Polizei hatte eine Vermisstmeldung veröffentlicht.

Laut der Mutter war der Tod ihres Sohnes ein Unfall. Die Bestätigung der Polizei steht noch aus.

(apn)