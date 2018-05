Junge Französin erhängt im Wallis aufgefunden

Eine 33-jährige Französin wurde in der Region Sitten VS erhängt aufgefunden. Ihr Todeszeitpunkt liegt bereits über eine Woche zurück, wie die Zeitung «Le Nouvelliste» berichtet. Der Fall der jungen Frau, die ursprünglich aus den Vogesen im Elsass stammt, wirft Fragen auf. War es Suizid, Mord, oder kam es zu einem Unfall während eines Sexspiels? Eine Strafuntersuchung wurde eröffnet, ein mutmasslicher Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Laut «Blick» handelt es sich dabei um den 33-jährigen Freund der Französin. Er soll sie an ihrem Wohnort erdrosselt und sich dann selbst der Polizei gestellt haben.

Die Angehörigen des Opfers gehen von einem Mord aus, wie es im Bericht weiter heisst.

Der Tod der 33-Jährigen wurde bislang nicht über ein Polizeicommuniqué publik gemacht, obwohl ihre Leiche bereits in der Nacht auf den 15. Mai gefunden worden war.

(kaf)