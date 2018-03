Polizei sucht diesen Mann nach tödlichem Streit

Ein Streit zwischen zwei Personen endete am Freitagabend um 19 Uhr tödlich. Die Polizei traf am Bahnhof Martigny VS auf einen schwer verletzten Mann. Er erlag noch am selben Abend im Spital seinen Verletzungen.

Wie «Le Matin» berichtet, habe die Polizei den möglichen Angreifer zu Fuss Richtung Stadtzentrum verfolgt. Er befindet sich jedoch noch auf freiem Fuss.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und sucht mit einem Foto nach einem Mann. Es gilt die Unschuldsvermutung.

