Mann vergewaltigt Frau und gibt sich als Opfer aus

Nackt und mit einem Messer im After fand die Polizei Anfang November einen indischen Studenten in der Küche einer Wohnung in Montreux vor. Die Beamten stiessen auch auf eine marokkanische Prostituierte.

Offenbar geriet ein sexueller Dienst der Frau ausser Kontrolle. Laut ihren Aussagen hat der Student die Prostituierte gewürgt, geschlagen, zum Bett gezerrt, beschimpft und vergewaltigt. Auch sagte sie aus, dass er sie gefesselt und probiert habe, sie zuerst selbst und dann mit einem Gegenstand zu penetrieren. Zudem soll er Oralsex verlangt und den gemeinsamen Konsum von Kokain gefordert haben.

Täter verletzt sich selbst

Geknebelt und mit einer Strumpfhose im Mund habe er sie in einen Schrank gesperrt, aus dem sie sich jedoch befreien konnte. Der Inder soll sie dann mit einer Pfanne geschlagen und ein Messer behändigt haben. Durch den Lärm wach gewordene Nachbarn schafften es, die Wohnungstür aufzubrechen.

Eben in diesem Moment soll der Student probiert haben, in die Opferrolle zu schlüpfen, indem er sich das Messer in den Anus rammte. An den dadurch verursachten Verletzungen zusammen mit der Wirkung des Kokains wäre er darauf im Spital beinahe an Herzversagen gestorben.

