Person stirbt nach Explosion in Küche

Bei einer Explosion in der Küche einer Wohnung ist am Sonntag in Delsberg JU eine Person ums Leben gekommen. Für die Löscharbeiten standen rund 40 Feuerwehrangehörige im Einsatz.

Die jurassische Polizei wurde gegen 8.30 Uhr über das Unglück informiert, wie die Behörden mitteilten. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen leblosen Körper vor. Sie liessen die insgesamt zwölf Wohnungen des mehrstöckigen Gebäudes evakuieren.

Verletzt wurde niemand, aber einzelne Bewohner des Hauses wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Grund für die Explosion ist noch nicht bekannt. Laut dem Lokalradio «Radio Fréquence Jura» war die Küche an das Gasnetz angeschlossen.

(fur/sda)