Unbekannter verbrennt an Tankstelle im Auto

Am Sonntag um 9.20 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein. Ein Auto stand bei einer Tankstelle in Breuleux in Vollbrand. Sofort rückten rund 30 Feuerwehrleute aus.

«Wir entgingen knapp einer Katastrophe. Das Auto stand 80 Zentimer von einer Zapfsäule entfernt», zitiert Radio RJB die Polizei. Aus den benachbarten Gebäuden wurden 15 Personen evakuiert. Eine ältere Person erlitt einen Schock und wurde ins Spital gebracht.

Im ausgebrannten Auto fand die Polizei eine verkohlte Leiche. Sie konnte noch nicht identifiziert werden. Die Todesursache ist unklar.

