Tengelmann-Chef auf Matterhorn vermisst

Der Chef der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wird einem Bericht zufolge seit Tagen am Matterhorn vermisst. Das «Handelsblatt» berichtete am Dienstagabend auf seiner Website, eine Unternehmenssprecherin habe auf Anfrage bestätigt, dass Haub seit Samstag vermisst werde. «Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles Menschenmögliche, um ihn zu finden», erklärte sie demnach.

Laut «Handelsblatt» ist der geschäftsführende Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe ein passionierter Skirennfahrer. Der 58-Jährige war demnach zuletzt in einem Skigebiet am Matterhorn im italienisch-schweizerischen Grenzgebiet unterwegs. Trotz einer grossangelegten Suche, welche die Familie finanziert, konnte der Deutsche bisher nicht gefunden werden. Die Suche wird zusätzlich durch schlechtes Wetter erschwert.

Spur verliert sich auf dem Matterhorn

Der begeisterte Wintersportler habe noch am Samstagmorgen hinaus in den Schnee wollen, heisst es in dem Bericht. Zuletzt wurde er beim Besteigen der Klein-Matterhorn-Bahn gesehen, danach verliert sich seine Spur. Als Haub nicht zu einer Verabredung am Samstag um 16 Uhr in einem Hotel in Zermatt erschien, alarmierte seine Familie die Polizei. Sein Smartphone sendete noch bis in die Abendstunden ein Signal, bis es verstummte.

Die Tengelmann-Erben gehören zu den reichsten Familien der Welt. Karl-Erivan Haub leitet zusammen mit seinem Bruder Christian den Konzern, zu dem mehrheitlich die OBI-Baumärkte gehören. Weltweit waren 2015 rund 87'960 Mitarbeiter innerhalb der Tengelmann-Gruppe beschäftigt, 2016 wurden etwa 9 Milliarden Euro Jahresumsatz verzeichnet.

