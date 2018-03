Gaëlles (27) Tod stellt Polizei vor ein Rätsel

Ein lebloser Körper wurde am Samstag, 10. März 2018, im Genfersee in Vevey VD gefunden. Am Donnerstag nun hat die Waadtländer Kantonspolizei mitgeteilt, dass die Identifizierung der Person abgeschlossen ist.

Demnach handelt es sich um Gaëlle P. Die 27-jährige Schweizerin hatte in Vevey gewohnt. Die Todesursache ist hingegen noch unbekannt. Klar sei lediglich, dass die Frau in der Nacht vom Freitag auf Samstag gestorben ist.

Die Kantonspolizei sucht intensiv nach Zeugen, weshalb sie ein Foto der Verstorbenen den Medien hat zukommen lassen.

Appel à témoin: Gaëlle P. , 27 ans domiciliée Vevey a été découverte sans vie à Vevey le 10 mars.

Vous avez des informations ou avez rencontré cette femme dans la soirée ou la nuit du 9 au 10 mars ? Merci de contacter la Police cantonale au 021 333 5 333 pic.twitter.com/Aw2uiONPue — Police vaudoise (@Policevaudoise) 15. März 2018

