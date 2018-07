Tourist aus Kolumbien ertrinkt in Rhone

Ein junger Mann ertrank am Sonntag in der Rhone im Genfer Viertel Junction. Gegen 18.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Etwa 30 Minuten später wurde der Körper des Mannes in etwa vier Metern Tiefe gefunden.

Trotz Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle, wie die Genfer Kantonspolizei sagt. Bei dem Mann handelt es sich um einen Tourist aus Kolumbien. Er war 26 Jahre alt.

Bei der Rettung waren ein Helikopter der Genfer Universitätsklinik, ein Boot der Polizei und ein Boot der Feuerwehr beteiligt. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, vor Ort.



(Video: Leser-Reporter)

(sil)