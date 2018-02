Vier Menschen durch Lawine verletzt

Vier Menschen sind am Samstagnachmittag durch eine Lawine oberhalb von Arolla VS verletzt worden. Sie mussten mit dem Helikopter ins Spital nach Sion gebracht werden. Eine der Personen schwebt laut der Polizei in Lebensgefahr.

Die Gruppe habe aus vier Tourengängern bestanden, schreibt die Walliser Kantonspolizei. Alle vier Betroffenen sind Schweizer Staatsbürger.

Die beiden Zweiergruppen hätten demnach die Alphütte «Tsa» im Gebiet Arolla verlassen, um sich in eines der Couloirs auf 3600 Metern über Meer zu begeben. Dabei habe sich eine Lawine gelöst und die vier Personen mitgerissen.

Befreiung durch Rettungskolonne

Erst die eingeflogene Rettungskolonne konnte die Tourengänger befreien und flog sie anschliessend in die Spitäler von Sion und Martigny. Bei einer der Personen mussten lebenserhaltende Massnahmen eingeleitet werden.

Gemäss der Polizei kommen die vier Betroffenen aus den Kantonen Freiburg und Wallis. Die Gründe für den Lawinenabgang sind derzeit noch unbekannt.

