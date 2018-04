Sturm bläst Motorhaube von Oldtimer weg

Zwei Tessiner sind auf der Suche nach der Motorhaube ihres exklusiven Oldtimers: Die wurde nämlich am Dienstagnachmittag weggeblasen und liegt nun wahrscheinlich irgendwo in der Nähe der Autobahn.

Erst vor zwei Wochen hatten die Besitzer das spezielle Exemplar in Frankreich ersteigern können. Das Auto sollte am Dienstag von einem Transportunternehmen abgeholt und ins Tessin gebracht werden. Der Transporter fuhr also über die Grenze von Bardonnex bei Genf über Bern, Luzern sowie den Gotthard Richtung Tessin.

Sturm hat Motorhaube weggeweht

Dort angekommen, bemerkte er, dass die Motorhaube fehlte. Schnell hatte man den Schuldigen gefunden: Der Sturm am Dienstagnachmittag und die starken Windböen sollen die Motorhaube einfach weggeweht haben.

Die neuen Besitzer zeigen sich enttäuscht: «Es ist schon möglich, die Motorhaube zu ersetzen.» Es sei einfach schade, dass das Auto mehr als 60 Jahre unversehrt blieb und dass «nun ein paar hundert Kilometer vor dem Ziel so etwas» passiert sei.

2000 Franken Belohnung

Um dennoch an die Original-Motorhaube zu kommen, haben die zwei Tessiner einen Finderlohn von 2000 Franken ausgesetzt. Dazu müsse man nur entlang der Autobahn zwischen dem Grenzübergang in der Nähe von Genf bis nach Bern auf die Suche gehen.

So ungewöhnlich diese Geschichte klingt, so ist es auch die Vergangenheit der Rarität. Das Fahrzeug hat nämlich eine bewegte Geschichte hinter sich. In den 1950er-Jahren baute Karrosseriebauer Beniamino Verga aus dem Tessiner Dorf Coldrerio einen Käfer zu einem zweisitzigen, futuristischen Cabriolet um.

Der Oldtimer war im Besitz eines Schmugglers

Das spezielle Gefährt fiel den Autoliebhabern natürlich auf und nahm sogar 1956 am Wettbewerb Campione d'Italia teil. Später kam es in den Besitz eines Schmugglers für Auto-Ersatzteile. Das ursprünglich rote Auto wurde in ein weisses Coupé mit roten Innenräumen und Flügeltüren verwandelt.

Zusätzlich wurden geheime Räume eingebaut, die man elektronisch anheben konnte, um die Schmuggelware zu verstecken. Aber es kam, wie es kommen musste: Das Auto wurde am 14. Mai 1959 in Arneguy an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien beschlagnahmt. Seit über sechzig Jahren stand es in einem Zolldepot in La Rochelle nördlich von Bordeaux – bis es nun neue Besitzer im Tessin fand.

