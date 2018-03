«Ich habe Angst um meine Katze», sagt Birgit Reiterer aus Seewen. Sie ist im Dezember in ein neues Wohnhaus an der Badstrasse gezogen. Sie erinnert sich, dass schon damals ein Plakat an der Haustüre hing, weil ein Büsi vermisst wurde. Seit dem 25. Februar ist nun auch ihre Katze Ellie verschwunden. Das dreifärbige Tier ist ungefähr eineinhalb Jahre alt und eher scheu. Die Katze wurde kurz vor ihrem Verschwinden unterbunden und Ellie trägt ein Halsband mit einer Blume, die den Namen des Tieres und die Telefonnummer von Reiterer enthält.

Reiterer macht das Verschwinden von Ellie mit Plakaten in der Region Seewen publik und hat die Vermisstmeldung bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale veröffentlicht. Auch wird immer wieder die Gegend nach dem Tier abgesucht. «Ich kann nur noch hoffen, dass die Leute in der Umgebung in ihren Garagen oder Gartenhäuschen nachschauen, ob Ellie irrtümlicherweise eingeschlossen wurde», sagt Reiterer weiter. Sie ist sich sicher, dass ihr Büsi nicht abgehauen ist. Reiterer: «Ich würde mich riesig freuen, wenn sie wieder nach Hause käme.»

Für eine vermisste Katze gab es ein Happy-End

Im selben Haus wie Reiterer wohnt auch Priska Kälin. Sie vermisst ihren Kater bereits seit dem 28. Januar. «Tapsi ist ein lieber Kater, wir vermissen ihn und er kam immer pünktlich heim», sagt Kälin. Sie habe fast jedes Haus in der Umgebung abgeklappert und Flyer der Vermisstmeldung in die Briefkästen verteilt und in der Öffentlichkeit aufgehängt. Kälin ärgert sich: An gewissen Strassen seien die Flyer kurz darauf weggerissen worden. Auch sie hat das Verschwinden des schwarz-weissen Katers bei der Tiermeldezentrale veröffentlicht. Trotzdem ist Kälin guten Mutes: «Ich glaube nicht, dass meine Katze tot ist. Es sei aber schon speziell, dass in ihrer Umgebung so viele Katzen verschwinden.» Denn in der Nachbarschaft wird auch noch Tiger-Büsi Marroni vermisst.

Die beiden Katzenhalterinnen rätseln, was ihren Tieren passiert sein könnte. «War es ein Katzenhasser oder hat sie ein Fuchs erwischt?», fragt sich Reiterer. Möglich sei auch, dass die Tiere in einer fremden Wohnung festgehalten würden. Wie der «Bote der Urschweiz» berichtete, wurde am 23. Februar auch der graue Kater Luki an der Bahnhofstrasse vermisst, die nur etwa 100 Meter von der Badstrasse entfernt liegt. Zumindest in diesem Falle gab es ein Happy-End: Der Vierbeiner ist wieder zu Hause.

