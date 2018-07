James-Bond-Tankstelle erlebt ein Comeback

Die Verfolgungsjagd von James Bond (Sean Connery) im Film «Goldfinger» mit dem legendären Aston Martin von Realp nach Andermatt ist sicher noch vielen in Erinnerung. Auf der Passstrasse zerstört 007 die Reifen von Tilly Mastersons (Tania Mallet) Wagen und nimmt sie anschliessend bis nach Andermatt mit. Dort lässt er sie prompt an der Tankstelle «Aurora» stehen und düst mit seinem silbergrauen Flitzer auf der Gotthard-Strasse davon.

Der James-Bond-Film «Goldfinger» wurde 1964 produziert, unter anderem am Furkapass und in Andermatt. Weltweit erreichte der Film ein Gewinn von über 120 Millionen US-Dollar und bekam einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde, als die am schnellsten Geld bringende Kinoproduktion.

«Vielen James-Bond-Fans blutete das Herz»

Tausende Bond-Fans haben schon eingangs Andermatt an der Tankstelle «Aurora» angehalten, um Fotos zu machen oder die bekannte Szene nachzustellen. Doch im April 2014 wurde die Tankstelle «Aurora» aufgrund von Sicherheits- und Vorschriftgründen abgebaut.

«Vielen James-Bond-Fans blutete das Herz. Wir versuchten beim 50-Jahr-Jubiläum von «Goldfinger» den Abbruch zu verhindern, doch der Versuch scheiterte», sagt Markus Hartmann, Präsident des James Bond Clubs Schweiz. Die Tanks aus den 60ern hätten ersetzt werden müsssen, aus finanziellen Gründen war dies nicht möglich. Die Zapfsäulen wichen danach einem neuen Hoteleingang mit Steingarten.

Bond-Tankstelle wird erneut aufgebaut

Im Oktober 2017 wechselten die Besitzer des Hotels. Die neuen Besitzer haben sich entschieden, die James-Bond-Tankstelle wieder in Betrieb zu nehmen. Dies bestätigte die F+R Asset Management AG gegenüber dem «Urner Wochenblatt». «Wir fanden es sehr schade, dass die Tankstelle zurückgebaut wurde», sagt Andreas Grebhan von F+R Asset Management.

«Licence to fill» ist nötig, um dort zu tanken

Hartmann ist nicht sicher, ob der Drehort durch die Tankstelle wiederbelebt wird, hofft aber darauf: «Es ist gut, dass wieder eine Tankstelle entsteht, aber es ist nicht dasselbe. Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen.» Voraussichtlich wird die Zapfstelle bis Ende Jahr in Betrieb gesetzt. Die Kosten der neuen Tanks und Tanksäulen bewegen sich im mittleren sechsstelligen Bereich. Aktiv mit James Bond zu werben, ist laut Grebhan aufgrund der Markenrechte aber etwas heikel: «Dennoch benötigt man zum Tanken eine «licence to fill», schmunzelt Grebhan.

Übernachten im James-Bond-Hotel

Auch das James-Bond-Hotel bekam Ende Mai 2018 einen neuen Besitzer – Investor Samih Sawiris. Bekannt wurde das Hotel Bergidyll ebenfalls durch den Film «Goldfinger» 1964. Während den Dreharbeiten residierten dort Sean Connery und die Filmcrew. Das James-Bond-Zimmer präsentiert sich noch heute im klassischen Stil der 60er-Jahre und steht allen Fans des Agenten 007 offen.