«Ohne Bildung haben Kinder keine Zukunft»

Seit einigen Wochen lebt Larissa Werren aus Ebikon LU in Mittelamerika. Drei Monate macht sie sich in der Stadt Granada in Nicaragua für verschiedene Projekte stark. Die 21-Jährige ist aufgeschlossen für Neues. «In diesem Jahr möchte ich verschiedene Berufsfelder und Länder kennenlernen», sagt Werren, die im Herbst ihren Bachelor in Politik, Philosophie und Wirtschaft an der Universität Luzern abgeschlossen hat.

«Total begeistert»

«Ich war noch nie in Süd- oder Mittelamerika, deswegen war ich neugierig und freute mich auf ein neues Abenteuer mit neuer Kultur und neuem Umfeld», so Werren. Sie arbeitet derzeit für den gemeinnützigen Verein Proyecto Mosaico. «Als ich mir die Organisation angeschaut habe, war ich sofort total begeistert.» Sie vermittelt Freiwillige aus allen Ländern in verschiedene Organisationen und Projekte, etwa in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua und Panama. Die Schwerpunkte der Partnerorganisationen liegen laut Werren in den Bereichen Bildung und Soziales, Frauen und Umwelt.

Nicas sind unbeschwert und relaxt

«Mein schönstes Erlebnis bis jetzt war die Lebensfreude der Menschen zu spüren.» Die Studentin beschreibt die Menschen in Nicaragua als sehr glücklich, stets lächelnd, zuvorkommend und extrem nett. «Die Nicas werden nicht wütend oder schnauzen dich an. Das hat mich sehr beeindruckt und es ist für mich total faszinierend, dass sie so unbeschwert und relaxt leben, obwohl sie so viel weniger haben als wir in Europa», berichtet Werren. Seit sie in Granada ist, lässt sie die Frage nicht mehr los, wieso die Schweizer so viel weniger glücklich oder so viel schneller genervt sind. «Ich denke, es hat viel mit dem Stress zu tun. Das Leben in Nicaragua ist viel ungezwungener und die Leute nehmen alles mit Leichtigkeit.»

Ohne Bildung keine Zukunft

Was die Luzernerin zu Beginn ihres Aufenthaltes schockierte und noch immer traurig stimmt, ist «die Tatsache, dass Kinder hier nicht in die Schule gehen können». Um die Schule besuchen zu dürfen, brauchen sie umgerechnet 35 Franken, was die wenigsten Familien zu Verfügung haben. Darum sammelt Werren derzeit Geld, um Kindern Bildung zu ermöglichen. «Nimmt man den Kindern die Bildung, so versperrt man ihnen die Chance auf eine Zukunft.» Viele Kinder werden als Arbeitskräfte genutzt. Gehen sie in die Schule, nützen sie der Familie wenig. «Das ist traurig und muss sich ändern.» Wenn sie sich mit Kindern auf der Strasse unterhält, versucht Werren ihnen zu vermitteln, dass sie an ihren Wünschen und Ideen festhalten sollen. «Klar, vielleicht haben sie nicht die besten Umstände, aber mit Engagement und Hoffnung kann man viel erreichen.»

Für Umwelt sensibilisieren

«In Nicaragua gibt es eine krasse Umweltverschmutzung», die die Natur zerstört und die Böden vergiftet. Das führt zu schlechteren Ernten. In den verschmutzten Seen sterben Fische, wie Werren berichtet. Auf dem Umweltfestival El Berrinche bastelte sie daher mit Kindern Mülleimer, um diese für die Umweltprobleme zu sensibilisieren. «Wer in Nicaragua ankommt, schraubt seine Ansprüche stark herunter», so Werren. Hier hätten viele Haushalte kein fliessend Wasser, etliche Menschen lebten am Existenzminimum. Oft falle für einige Stunden das Internet aus. «Aber es dreht keiner durch», sagt Larissa Werren. «Von diesem entspannten Umgang mit dem Leben möchte ich mir eine Scheibe abschneiden.»

(jas)